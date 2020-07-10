Гонщики попросили безопасный участок для гонок

Любителям скоростной езды нужен безопасный участок для гонок.

К депутату Якутской городской Думы, куратору проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городской Думе Феликсу Романову обратился председатель Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта РС(Я) Дмитрий Хватов с просьбой рассмотреть возможность выделения на территории города Якутска специализированного участка с безопасной площадкой для развития спортивного-технических видов спорта с дальнейшим его обустройством. Проблема отсутствия специального участка вынуждает любителей скоростной езды выезжать на пригородные трассы, а также ездить на высоких скоростях по территории города, что не только влечет за собой многочисленные жалобы от жителей в адрес ГИБДД, но и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

​»Действительно проблема назрела давно, и игнорировать ее нельзя, поскольку именно сейчас в летнее время года любители авто-мотоспорта выезжают на оживленные улицы города, соревнуются в дрифте на Комсомольской площади, нарушая покой жителей из близлежащих домов. Их можно понять, ведь в действительности у этих спортсменов нет вариантов — специально отведенных участков на территории Якутска до сих пор не существует. При этом они рискуют своей жизнью и жизнью прохожих, ведь улицы города не предназначены для скоростной езды и тем более спортивных гонок. Жители домов страдают от высокого уровня шума автомобилей в вечернее время», — говорит в свою очередь депутат Феликс Романов.

Соответствующее обращение депутатом было направлено в адрес и.о. главы города Якутска Евгению Григорьеву.

«Наличие специально оборудованной площадки даст толчок развитию и популяризацию автомотоспорта, снизит количество «лихачей» в жилых кварталах и поспособствует снижению аварийности на дорогах. Данная площадка может стать местом, которая объединит всех любителей автомотоспорта, и кардинально поменять отношение горожан к людям с таким увлечением», — считает в свою очередь Дмитрий Хватов.

Он также добавил, что вопрос висит в воздухе с 2011 года, и на сегодняшний день в районе Маганского тракта у Федерации есть участок, однако без права собственности, и с отсутствием асфальтового покрытия.

«Мы понимаем, что это дорогостоящее предприятие, и у Федерации нет на это средств, поэтому я надеюсь, что все-таки депутаты и администрация города помогут нам разрешить эту проблему», — добавил Хватов.

В свою очередь депутат Феликс Романов предложил и.о. главы городского округа Евгению Григорьеву рассмотреть данный вопрос на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Якутска и создать рабочую группу.

30 июня на состоявшемся заседании данный вопрос был принят в повестку, и большинством голосов его участников поддержан в части выделения участка с последующим его обустройством, специально оснащенного для развития спортивно-технических видов спорта.

При этом стоит добавить, что буквально сегодня, в ночь на 10 июля, на участке Вилюйского тракта водитель автомобиля Chevrolet Camaro не справился с управлением, в итоге автомобиль опрокинулся в кювет. Очевидцы ДТП утверждают, что автомобиль ехал со скоростью свыше 250 км/ч. ​Как сообщает республиканское УГИБДД, 49-летний водитель и его пассажир остались живы только благодаря ремням безопасности.​ Со слов водителя, во время движения у автомашины оторвался кардан, передает инспекция.