14.07.2022
14:43
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Происшествия

Город Верхоянск сейчас

Как бы печально это не звучало, но лодки здесь единственное средство передвижения.

По данным республиканского МЧС, уровень воды превысили критическую отметку на 46 сантиметров.

Телеграм-канал Yakutsk News.

Фото: КримЯкутии
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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