23.11.2020
17:34
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Происшествия

Город в Якутии остался без света

В Мирном водитель наехал на опору ВЛ, из-за чего в зоне ограничения электроэнергии оказались потребители, проживающие на улицах Звездная, Интернациональная и Лесная. За шесть часов энергетики восстановили нарушенное электроснабжение в городе.

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение города Мирного, прерванное 23 ноября 2020 года в 09.44 в результате повреждения сторонней автотехникой опоры ВЛ 10 кВ.  

В ходе осмотра линии оперативно-выездная бригада Мирнинского РЭС ЗЭС обнаружила смещение опоры на один метр, схлёст проводов и сорванный с изолятора провод. В зоне ограничения оказались потребители, проживающие на улицах Звездная, Интернациональная и Лесная г. Мирного. 

Энергетики устранили повреждение и в 15.15 ввели линию в работу. О произошедшем сообщено в полицию. 

Якутскэнерго напоминает, что в охранной зоне ЛЭП запрещается производить любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

Любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Фото: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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