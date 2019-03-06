Город Нюрба стал участником уголовного дела

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) по факту причинения ущерба бюджету Городскому образованию «Город Нюрба» при строительстве внешнего электроснабжения участков микрорайона «Березовка».

По данным следствия, в октябре 2013 года между администрацией МО «Город Нюрба» и ООО «Атлант» был заключен муниципальный контракт на сумму 11 миллионов 500 тысяч рублей на строительство внешнего электроснабжения 400 участков под жилые дома микрорайона «Березовка» г. Нюрба Нюрбинского района РС (Я).

Кроме того, в ноябре 2013 года между администрацией и коммерческой организацией заключен второй муниципальный контракт на сумму свыше 4 миллионов 200 тысяч рублей на строительство внешнего электроснабжения ВЛИ 0,4 кВ микрорайона «Березовка».

В декабре 2013 года администрацией МО «Город Нюрба» были подписаны предоставленные подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат с подтверждением объектов актами выполненных работ. На основании данных документов и во исполнение условий муниципальных контрактов на расчетный счет подрядчика администрацией муниципального образования «г. Нюрба» были направлены бюджетные средства в полном объеме.

В ходе проверки, проведенной органами прокуратуры и УФСБ России по Республике Саха (Якутия), установлено, что работы, указанные в актах выполненных работ, выполнены частично. Работы по муниципальному контракту от ноября 2013 года не выполнены в полном объеме.

До настоящего времени денежные средства на сумму свыше 4 миллионов 200 тысяч рублей коммерческой организацией в бюджет МО «Город Нюрба» не возвращены.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе, лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Расследование продолжается.