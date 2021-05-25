Город не спит…Ночные нарушители взяты на учет
Сегодня, 25 мая, глава города Якутска Евгений Григорьев провел очередное заседание городского оперативного штаба г. Якутска по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Глава города Якутска проинформировал, что городские власти, совместно с МУ МВД России «Якутское» и прокуратурой г. Якутска, обсуждают решение вопроса в отношении владельцев развлекательных заведений столицы, которые впускают посетителей до полуночи и продолжают работу после 00:00 часов, тем самым нарушая указ главы РС (Я). При этом закрывают двери и создают не только угрозу распространения коронавируса, но и нарушают противопожарную безопасность. В то же время фиксируется рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией среди молодежи возрастной группы 18-29 лет.
«После 00:00 ч. в Якутске продолжают работу практически все развлекательные заведения, тогда как, согласно указу главы республики, они должны завершить работу в полночь. Нам необходимо обратить на это свое внимание», — подчеркнул Евгений Григорьев и поручил усилить работу по их мониторингу.
В эти выходные дни Оперативный штаб г. Якутска по противодействию коронавирусной инфекции направит сводные группы в 34 развлекательных заведения столицы, которые относятся к постоянным нарушителям санитарно-противоэпидемических правил. После наступления 00:00 ч. на нарушителей режима будут составлены протоколы, если в помещении все еще будут находиться посетители и продолжится обслуживание.
Также в ходе совещания управлением Роспотребнадзора по РС (Я) отмечено, что не допускаются мероприятия для организованных коллективов в местности «Ус Хатын» до особого распоряжения.
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