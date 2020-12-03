Горький ринг Оренбуржья

Трое боксеров из Якутии, выступавшие в весовой категории до 49 кг, уступили соперникам в четвертьфиналах чемпионата России. Им не хватило по одной победе, чтобы добыть медали этого старта. В обойме у сборной Якутии остается Василий Егоров, а его прямой конкурент по попаданию в сборную, прошлогодний чемпион страны Расул Салиев, уступил накануне, сообщает ЯСИА.

Завершились четвертьфинальные бои чемпионата России, куда добрались три боксера из Якутии, но на сей раз удача отвернулась от них. Наиболее реальные шансы выйти в полуфинал имел Борис Сидоров, который в равном бою уступил представителю Татарстана Игорю Царегордцеву. Мастер спорта международного класса Эдмонд Хугоян из Челябинска выиграл у еще одного боксера из Якутии — Михаила Прокопьева. Талбан Егоров на четвертьфинальной стадии уступил Владимиру Мнацаканяну из Москвы.

Таким образом, из якутян остается в числе претендентов на победу только лидер команды, вице-чемпион мира Василий Егоров. Он проведет полуфинальный поединок 4 декабря. Якутянин встретится с чемпионом Москвы Артуром Нагепитяном. Отметим, что прошлогодний чемпион России Владимир Мнацаканян из Москвы, прямой конкурент Егорова в сборную, уступил накануне крымчанину Вадиму Кудрякову, который проведет бой с Ахтемом Закировым из Новосибирска.