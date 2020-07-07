Горький опыт

Жители Якутии продолжают верить дистанционным мошенникам.

37-летней жительнице Мирнинского района позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что некий Мельников пытается оформить на её имя кредит.

Далее он заявил, что необходимо довести процедуру кредитования до конца, и только потом её можно отменить. Не сомневаясь в правдивости слов звонившего, женщина продиктовала номера своих банковских карт. Затем, следуя указаниям лжебанкира, зашла в мобильный банк и сообщила пароль, а также смс-коды транзакции. После чего на телефон потерпевшей пришло сообщение с номера «900» о зачислении денежных средств в размере 200 000 рублей. Не прошло и минуты, как она получила еще несколько смс-уведомлений, но на это раз о списании. Всего аферисты похитили у неё 225 920 рублей.

42-летней жительнице п. Айхал также позвонил псевдосотрудник банка. Он сообщил потерпевшей о попытке несанкционированного списания денежных средств и в целях «безопасности» убедил ее установить на свой телефон программу для удаленного управления смартфоном. После чего злоумышленник, получив доступ к приложению мобильного банкинга заявительницы, похитил у неё 193 000 рублей.