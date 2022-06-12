Лесной пожар в 1,5 км от нефтебазы в Нерюнгринском районе — угрозы нет

На фото тгк Neruinfo запечатлены цистерны нефтебазы на фоне сильного задымления. Как сообщает пресс-служба МЧС, 11.06.2022 года поступило сообщение об обнаружении природного пожара между п.Нагорный Нерюнгринского района и Нагорнинским складом ГСМ. Пожар действует на удалении 4 км от п.Нагорный и 1,5 км от Нагорнинского склада ГСМ. Площадь пожара составляет 25 га, протяженность пожара по кромке от 1 000 до 2 500 м. Угрозы подхода огня к нефтебазе нет, п.Нагорный является нежилым населенным пунктом.

Евгений Перфильев, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, сообщил на брифинге: «Угрозы лесного пожара нефтебазе нет. Она охраняется лесопожарным поездом. Также стоят 5 автоцистерн пожарной части МЧС России, малый мобильный комплекс УАЗ. Ветер дует в противоположную сторону». Пожар обслуживается силами лесопожарных формирований Минэкологии – Авиалесоохраны, Якутлесресурса. Привлечены сотрудники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона, силы и средства нефтебазы. Всего работают 69 человек. Для недопущения дальнейшего распространения огня в Нагорный прибыл пожарный поезд из поселка Беркакит. тгк @YakutiaOpershtab