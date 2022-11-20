20.11.2022
23:10
522
Происшествия
Горит цветочный магазин
❗️Горит цветочный магазин в отдельно стоящем здании на Комсомольской площади.
Спасатели следуют на место.
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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