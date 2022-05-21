21.05.2022
16:23
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Происшествия

Горела дача на Вилюйском тракте

21 мая в 03:29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на частной даче по ул. Грибная на 16 км Вилюйского тракта в г. Якутск. К месту вызова незамедлительно убыли огнеборцы. На момент их прибытия с кровли дома шел дым. В результате возгорания огнем повреждена кровля на площади 5 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев дача спасена. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается. На тушение привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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