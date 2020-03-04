Горе-мать, оставившую маленьких детей одних дома, осудили в Якутии

Прокуратура Ленского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В суде установлено, что в ноябре 2019 г. подсудимая, с целью употребления алкогольных напитков, оставила в опасности дома своих двоих малолетних детей в возрасте от 1 года до 4 лет без достаточных запасов еды и воды, с наличием в доме острых, металлических предметов, со свободным доступом под электроплиту, к незакрепленному металлическому масляному нагревателю, заперев их снаружи на врезной замок.

Наступление тяжких последствий предотвращено местным жителем, который обнаружил оставленных матерью детей.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном.

Суд, рассмотрев уголовное дело, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил женщине наказание в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Семья поставлена на учет в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с ней организована индивидуальная профилактическая работа.