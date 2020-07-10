Горе-мамаша распивала алкоголь при детях

В Якутии возбуждено уголовное дело по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей 28-летней жительницей Усть-Майского района.

Инспектором по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Усть-Майскому району выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении троих малолетних детей со стороны их 28-летней матери.

В ходе проверки полицейский установила, что жительница п. Усть-Мая в течение трех суток, не задумываясь о вреде, который наносит своим детям, распивала спиртные напитки в их присутствии.

Во время продолжительного распития мать отлучалась из дома, оставляя их по несколько часов одних. Затем женщина возвращалась в ночное время в сопровождении посторонних лиц, и все это время, дети, вместо спокойного сна наблюдали за пьянством взрослых.

В один из дней женщина ударила своего 8-летнего сына кулаком по лицу. В результате чего у ребенка образовался кровоподтек в левой скуловой области. Данное телесное повреждение по заключению медицинской экспертизы не повлекло за собой кратковременного расстройства здоровья и не расценивается как вред здоровью, однако, по убеждению инспектора ПДН могло нанести психологическую травму мальчику и наблюдавшим за неадекватным поведением матери младшим детям.

С учетом характеристики личности женщины, как отрицательно влияющей на своих несовершеннолетних детей, злоупотребляющей алкоголем и неоднократно попадавшей в поле зрения сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Усть-Майскому району в ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В настоящее время органами опеки и попечительства района приняты меры по передаче детей родственнику и решается вопрос об ограничении в родительских правах.