Гордума: ЖКХ Якутска в очень сложной ситуации

14 октября состоялась постоянная комиссия Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии. Рассмотрены вопросы капитального ремонта домов, ход исполнения муниципальных программ по ЖКХ и развитию систем коммунальной инфраструктуры. Также рассмотрена деятельность предприятия «Якутдорстрой».

Первый вопрос – «О ходе исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО «Город Якутск за 9 месяцев 2020 года».

Всего согласно краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта на 2019 – 2021 годы, утвержденному приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) на 2020 год (с учетом незавершенных с прошлых лет), запланирован капитальный ремонт общего имущества по 1375 видам работ в 331 многоквартирных домах в Якутске на общую сумму 3 441,63 млн. руб.

Фондом капительного ремонта заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества по 168 видам работ в 79 многоквартирных домах на общую сумму 423,93 млн. рублей. Из-за того, что некоторые собственники жилья не пускают к себе работников, планируется перенос срока выполнения работ на 2021 год по 35 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения в 22 многоквартирных домах на общую сумму 58,03 млн. руб.

Итого по состоянию на 13.10.2020 г. прогнозное исполнение плана 2020 года (с учетом незавершенных с прошлых лет) составляет 118 видов работ по капитальному ремонту в 64 многоквартирных домах на общую сумму 349 млн. рублей.

Выступивший на заседании и.о. руководителя Фонда капитального ремонта Алексей Лаптев назвал основные трудности: много должников, некоторые из которых вообще не оплачивают капремонт, существует установленная предельная стоимость работ, которую надо увеличивать, в 2019 году не состоялось 49 аукционов, из-за того, что подрядчики не хотят работать за такие деньги. Есть подрядные организации, которые работают неудовлетворительно, а «хорошистов» нет вообще. Но все вопросы постепенно решаются.

Второй вопрос – «О ходе исполнения муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие ЖКХ городского округа «Город Якутск» на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2020 года».

Уточненный план по муниципальной программе «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» составляет 1 000 031 тыс. рублей, из них из бюджета города – 641 181 тыс. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 358 850 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств на 1 октября составило 691 802 тыс. рублей (95,42%).

Председатель постоянной комиссии, депутат Андрей Лебедев спросил, сколько заложено средств на ремонт деревянных домов?

Айаал Егинов – руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» начал с выгребных ям – им уделяется особое внимание. Однако Андрей Лебедев заметил, что управляющие компании как раз жалуются на сокращение финансирования на одну яму. Однако, по информации ОА, выгребных ям все-таки будет больше и в улучшенном виде – без мерзлых бытовых отходов.

Руководитель СЭГХ затруднился назвать количество домов, в которых произведен ремонт. Ему на помощь пришел заместитель главы Якутска Роман Сорокин, который также не назвал количество деревянных домов, объяснив, что где-то установлена противопожарная сигнализация, где-то заменены элеваторные узлы, где-то построен туалет на несколько домов.

Третий вопрос – «О ходе исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «Город Якутск» на период 2014-2032 годов» за 9 месяцев 2020 года».

Уточненный план по муниципальной программе составляет 158 965,29 тыс. рублей, из них из бюджета городского округа «город Якутск» – 114 510,32 тыс. рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 44 454,97 тыс. рублей.

На 1 октября фактическое освоение средств из бюджета Якутска составило 10 868,11 тыс. рублей (37,50% к кассовому плану).

К примеру, по подпрограмме «Развитие систем теплоснабжения» освоение не произведено.

В чем же причина столь низкого исполнения? Как правило, в конце года не хватает средств, и это грозит неисполнением программы. Это прозвучало из уст депутатов Андрея Лебедева, Евдокии Евсиковой.

Дина Николаева — начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики объяснила отставание тем, что подрядчики несвоевременно сдают отчетные документы. Айаал Егинов назвал задержки по конкурсным процедурам. И тут же заверил, что программа будет выполнена на 99 процентов точно.

К сожалению, опасения депутатов подтвердила руководитель Департамента финансов ОА Ольга Максимова. Она сказала, что может быть и такой расклад, что по некоторым статьям расходов не хватит средств.

В итоге депутаты приняли информацию к сведению, отметили низкое исполнение муниципальной программы и занесли в протокол обещание представителей ОА исполнить ее не менее чем на 99 процентов.

Четвертым вопросом рассмотрели отчет муниципального предприятия «Якутдорстрой». Отчитался Амирхан Яндиев – генеральный директор. По некоторым работам есть отставание, но основная проблема в перевыполнении плана, например, по вывозу снега весной. «Якутдорстрой» остался должен за эти работы 32 млн рублей, и теперь эта сумма «повисла в воздухе». Напомним, что предприятие является основным по уборке и ямочному ремонту улиц, другим работам по благоустройству.

Депутат Владислав Дмитриев задал вопрос представителям ОА: они готовы «закрыть» перевыполнение?

Заместитель главы Якутска Георгий Гаврильев сказал, что по предварительным итогам у города будет минус 600 млн рублей по доходам, дав понять, что вопрос решить сложно.

Роман Сорокин заверил, что частоту уборки улиц снижать никто не будет.

Также выяснилось, что «Якутдорстрой» недополучил почти половину средств на ямочный ремонт дорог и на санацию дорожных трещин. Как известно, в городе не все улицы отремонтированы, и в некоторых местах вместо асфальта в ямочном ремонте используют песчано-гравийную смесь.

Здесь депутат Андрей Лебедев заметил, что городу нужен свой асфальто-бетонный завод, разговоры об этом шли, но дальше дело не пошло. Пока ясно одно – городу нужно поддержать «Якутдорстрой».

Эту же мысль высказал народный депутат республики Иван Данилов: мэру нужно предприятие, на которое она могла бы положиться, имея в виду «Якутдорстрой».