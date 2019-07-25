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25 июля 2019, 14:42
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Гордума Якутска предлагает вернуть субсидии детским садам

Постоянная комиссия Якутской городской Думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса под руководством Парасковьи Козловой рассмотрела ход реализации муниципальных программ «Развитие агропоясагородского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 2 квартал 2019 года.

В работе комиссии приняли участие первый заместитель председателя Якутской городской Думы, член комиссии Евдокия Евсикова, заместитель председателя постоянной комиссии, депутат Якутской городской Думы Владислав Теппор, заместитель главы ГО «город Якутск», руководитель аппарата Павел Кириллин, начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Ольга Максимова, начальник Департамента экономики Окружной администрации города Якутска Татьяна Корякина, руководитель Управления сельского хозяйства Окружной администрации г. Якутска Иван Сивцев.

Руководитель Управления сельского хозяйства Якутска Иван Сивцевсообщил, что объем финансирования на мероприятия по реализации муниципальной программы на 2019 год за счет всех источников составит 179 миллионов рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета — более 73 миллионов рублей, и бюджета города — более 105 миллионов рублей.

Председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Парасковья Козлова обратилась с вопросом о возможности предоставления субсидий образовательным учреждениям для закупки овощных культур в дошкольные учреждения города. «На постоянной комиссии еще в 2018 году было предложено восстановить финансирование закупки картофеля и овощей через «Горснаб» для дошкольных учреждений города. Это необходимо сделать, ведь речь идет о местной продукции в рационе питания детей», — отметила председатель. Также она заметила, что в 2019 году не было финансирования мероприятий по уничтожению сорняков-паразитов, а именно повелики, которые губят урожай на островах.

По информации начальника Департамента финансов ОА г. Якутска Ольги Максимовой, «дополнительных доходов для финансирования мероприятия нет». Что касается закупа овощей, то ранее предоставлялись субсидии, но в этом году на эти цели финансирования не предусмотрено. Однако по линии образовательных учреждений в 2019 году было существенное увеличение финансирования организации питания, что подразумевает под собой и закуп овощей за счёт средств учреждений.

По итогам заседания комиссии депутатами было предложено Управлению сельского хозяйства при формировании проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2020 год учесть финансирование работ по уничтожению сорняка «повилика» на территории АО «Птицефабрика» и острова Улуу-Арыы, Старая Табага. Департаменту финансов Окружной администрации города Якутска предложено предусмотреть 4,5 млн. рублей субсидий на возмещение продукции растениеводства местных сельхозтоваропроизводителямгородского округа «город Якутск» с бюджета городского округа «город Якутск».

 

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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