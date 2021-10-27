Гордума Якутска потеряла «боевую единицу»

20 октября Лена Афанасьева была назначена на должность и.о. министра здравоохранения Якутии. Сегодня депутаты на внеочередной сессии приняли решение о ее досрочном сложении полномочий. Афанасьева избиралась депутатом по Центральному округу Якутска в 2020 году, сообщает EXO-YKT.

«Как бы нам ни хотелось не отпускать Лену Николаевну, тем не менее, понимаем, что это необходимость. Позвольте поблагодарить Лену Николаевну за большую совместную работу. От всего сердца хочется пожелать успехов в реализации намеченных планов, понимания, уважения коллег. Хочется, чтобы на новом месте было комфортно среди коллег как в Якутской гордуме, окружной администрации, где она была действительно активным участником. Мы теряем боевую единицу нашей Якутской городской думы, нам очень жаль. Но, Лена Николаевна, мы понимаем, что на ниве здравоохранения нашей республики вам предстоит сделать, конечно, очень многое. В первую очередь, наверное, побороть ковид», — сказала зампредседателя гордумы Евдокия Евсикова, которая вела сегодняшнюю сессию.

Городская дума вручила почетную грамоту и нагрудный знак «Знак признания заслуг» Лене Афанасьевой. От имени городских властей бывшего депутата поблагодарил за совместную работу первый замглавы Якутска Алексей Корнилов.

Вопрос по поводу назначения дополнительных выборов остался пока неясным.