Гордума: выросло финансирование сферы образования Якутска

14 декабря в рамках подготовки ко второму чтению проекта бюджета г. Якутска прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы. Под руководством председателя комиссии Айаана Васильева на заседании были рассмотрены вопросы финансирования трех муниципальных программ «Развитие образования», «Культура городского округа», «Социальная поддержка и содействие занятости населения» городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы.

По информации начальника Департамента финансов ОА г. Якутска Ольги Максимовой, в программе «Развитие образования» в следующем году увеличены объемы межбюджетных трансфертов по субвенциям на выполнение государственного стандарта дошкольного и общего образования.

По подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего образования» ко второму чтению учтено распределение субвенций на осуществление переданных полномочий в сумме 7 889 266, тыс.руб. в том числе объем субвенций на реализацию государственного стандарта дошкольного образования в размере 2 904 000,0 тыс. руб. Увеличение расходов связано с передачей расходов фонда оплаты труда прочего персонала детских дошкольных учреждений в 2020 году на госбюджет Республики Саха (Якутия). На реализацию государственного стандарта общего образования будет выделено 253 374,7 тыс. руб. Увеличение расходов связано с повышением заработной платы прочего персонала на 3 %.

По подпрограмме оздоровления и отдыха детей предусмотрено 37 532, 0 тыс. руб., что в три раза выше к уровню 2022 года. Ко второму чтению распределение субсидий с госбюджетом увеличено на 26 500,0 тыс.руб. На «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования» предусмотрено 1 760 219,3 тыс. руб., что также выше в три раза к уровню 2022 года.

На приобретение объектов для общеобразовательных учреждений будет направлено 1 606 386,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета выделят 1 545 000,0 тыс. руб, за счет госбюджета 43 000,0 тыс.руб., за счет местного бюджета софинансирования — 18 000,0 тыс.руб. В программу софинансирования попадает выкуп объекта школы на 990 учащихся в 68-м квартале г. Якутска и пристроев к СОШ №5 на 274 мест, к СОШ №12 на 326 мест в г. Якутске и к Хатасской СОШ на 120 мест в с. Хатассы в сумме 1 122 145,7 тыс.

На реализацию программы «Культура городского округа» объем бюджетных ассигнований на 2022 год составляет 980 549,8 тыс. руб. Ко второму чтению сумма увеличена на 14 340,0 тыс.руб. в связи с созданием МКУ «Муниципальный архив ГО » город Якутск» со штатной численностью 14 штатных единиц.

По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств» предусмотрено 274 799,3 тыс. руб. Увеличение расходов связано с увеличением численности педагогических работников, которые получают меры социальной поддержки по уплате коммунальных услуг.

По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусств» предусмотрено 27 479,5 тыс. руб. Ко второму чтению учтены перемещения средств на капитальный ремонт МБУ «Детская школа искусств» в с. Табага в сумме 464 тыс. руб. Данные средства поступят в виде софинансирования в рамках национального проекта «Культура» за счет уменьшения капитального ремонта объектов культурного наследия на территории местности Ус Хатын.

По программе «Социальная поддержка и содействие занятости населения»объем бюджетных ассигнований на 2022 год составляет 225 109,4 тыс. руб. с ростом на 59 000,0 тыс. руб. По подпрограмме «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» ко второму чтению были внесены изменения по протокольным поручениям в части уменьшения расходов, предусмотренных на мероприятия по формированию активной жизненной позиции или на туристические поездки на сумму 1 250, 0 тыс руб., адресной материальной помощи ветеранам тыла или работающим пенсионерам старше 70 лет на текущий ремонт и благоустройство жилого помещения. Сумма уменьшена на 450 тыс. руб. и перемещена в подпрограмму «Социальная поддержка инвалидов» на благоустройство жилых помещений ветеранам тыла, инвалидам 1-2 группы, детям-инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата. Увеличение по данной подпрограмме составляет 4 700,0 тыс.руб.

Кроме рассмотрения исполнения бюджетных протокольных рекомендаций, участники заседания обсудили вопрос повышения заработной платы работников культуры г. Якутска. По информации Ольги Максимовой это 678 штатных единиц, в том числе 295 по ДШИ. Как сообщила начальник Управления культуры и духовного развития ОА г. Якутска Индира Ли, средняя зарплата работников культуры немного не достигает уровня зарплаты, утвержденного приказом Министерства культуры РС(Я), и должна быть доведена до 82 тыс.руб. к концу года.

Айааном Васильевым был вновь поднят вопрос финансирования строительства Хатасской детской школы искусств. По проектно-сметной документации для строительства здания требуется 10 000,0 тыс.руб. Решение по данному вопросу будет приниматься исходя из остатка в бюджете города к началу следующего года.

По информации Индиры Ли, в следующем году предусмотрено финансирование капитального ремонта здания Центральной городской библиотеки им. В.Г. Белинского, которая с 1993 года ни разу не ремонтировалась, и филиала библиотеки в микрорайоне «Кирзавод».

В ходе вынесения новых протокольных рекомендаций поступило предложение от депутата Евдокии Евсиковой вернуться к рассмотрению вопроса выделения дополнительных средств на капитальный ремонт и укрепительно-восстановительные работы образовательных учреждений из местного бюджета в первом квартале следующего года, так как на сегодняшний день не определены условия софинансирования и не озвучены требуемые суммы.

Также поступило предложение от председателя совета директоров муниципальных учреждений дополнительного образования Марии Петровой о необходимости изучения рисков персонифицированного финансирования учреждений дополнительного образования и предусмотрения дополнительного финансирования в случае его введения. Также она сообщила, что в виду отсутствия средств на приобретение и установку традиционной новогодней елки перед Дворцом детского творчества, в этом году эту добрую миссию взял на себя магазин «Хозмаркет».