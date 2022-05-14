14.05.2022
16:34
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Некролог

Якутская гордума выражает соболезнование

Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины горячо любимого отца, деда, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов, депутата Городского Собрания г. Якутска, ветерана газовой отрасли Якутии, генерального директора ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов “Стройсельгазификация” Республики Саха (Якутия) в 1993-2012 гг. Иванова Валерия Иосифовича.

Валерий Иосифович прошел путь от рядового инженера до должности генерального директора ГП «Стройсельгазификация». Под его руководством на селе была проведена широкомасштабная газификация. Газ впервые пришел в 84 населенных пункта Республики Саха (Якутия).

В 2004 году стал лауреатом Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники за научно-техническое обоснование применения полиэтиленовых труб и их внедрение при строительстве газопроводов в сложных климатических условиях.

Ушел из жизни один из ярких руководителей газовой промышленности республики, настоящий патриот и профессионал. Его жизнь является примером служения Отечеству. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Якутская гордума

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