Якутская гордума выражает соболезнование

Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины горячо любимого отца, деда, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов, депутата Городского Собрания г. Якутска, ветерана газовой отрасли Якутии, генерального директора ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов “Стройсельгазификация” Республики Саха (Якутия) в 1993-2012 гг. Иванова Валерия Иосифовича.

Валерий Иосифович прошел путь от рядового инженера до должности генерального директора ГП «Стройсельгазификация». Под его руководством на селе была проведена широкомасштабная газификация. Газ впервые пришел в 84 населенных пункта Республики Саха (Якутия).

В 2004 году стал лауреатом Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники за научно-техническое обоснование применения полиэтиленовых труб и их внедрение при строительстве газопроводов в сложных климатических условиях.

Ушел из жизни один из ярких руководителей газовой промышленности республики, настоящий патриот и профессионал. Его жизнь является примером служения Отечеству. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.