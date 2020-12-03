Гордума: Выполняя наказы избирателей Якутска

3 декабря председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов вместе с сотрудниками окружной администрации проверил состояние дворовых территорий в Сайсарском округе перед трехлетием благоустройства в Якутске.

Также в объезде участвовали представители управы, Службы эксплуатации городского хозяйства, Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА. Начали со двора по ул. Лонгинова, 42/3, на детской площадке которого поранилась девочка. Сейчас данную детскую площадку демонтировали. Далее осмотрели дворы по ул. Лонгинова, 29/2 и ул. Шевченко, 2/1. Рассмотрена возможность благоустройства данных дворовых территорий с обустройством новых детских площадок.

Альберт Семенов отметил, что депутаты работают в тесной связи с окружной администрацией Якутска не только в нормотворчестве, принятии бюджета, выполняя контрольные функции, но и как депутаты своих округов. Наказы избирателей выполняются совместно с окружной администрацией.

Сегодня осмотрели дворы в Сайсарском округе, далее — в Автодорожном. Если в этом году дворы почти не благоустраивались, то в последующие годы запланировано обустроить десятки дворовых территорий.