ГорДума: В ЖКХ Якутска наблюдается положительная динамика

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства и энергетики г. Якутска на 2022 год по сравнению с текущим годом предусмотрено с существенным увеличением. Об этом было заявлено 14 декабря на постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии. Комиссия под председательством Андрея ЛЕБЕДЕВА рассмотрела проект бюджета городского округа г. Якутск на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов во втором чтении.

Ольга МАКСИМОВА, начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска, представила внесенные корректировки ко второму чтению.

Напомним, основные параметры бюджета на 2022 год с учетом объемов межбюджетных трансфертов составили по доходам 22 млрд. 40 млн. руб. по расходам 22 млрд. 312 млн. руб. Дефицит бюджета остается неизменным в размере 3% от объема собственных доходов, что составляет 272 млн. руб.

По расходной части в связи с имеющейся дополнительной потребностью в соответствии с протоколом комиссии по бюджетным корректировкам, по расходам местного бюджета внесены изменения.

На «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Якутск на 2014-2032 годы» по расходам бюджета ко второму чтению учтены объемы межбюджетных трансфертов в сумме 170 млн. руб. На реализацию муниципальной программы в 2022 году общий объем бюджетных ассигнований составит 238,7 млн. руб.

По ведомственной целевой программе «Обеспечение исполнения деятельности округов» ко второму чтению увеличены расходы на содержание дворников и рабочих. Так, в 2022 г. запланировано приобретение спецодежды.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы» ко второму чтению учтены объемы межбюджетных трансфертов в сумме по 376 млн. руб. ежегодно. Общий объем бюджетных ассигнований на 2022 год составит 1,4 млрд. руб.

С учетом объемов предоставленных субсидий на софинансирование столичных функций, расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений составят 568, 1 млн. руб.

В целом, по расходам на ЖКХ по сравнению с утвержденным планом на текущий год, наблюдается положительная динамика. Это, в первую очередь, связано с предусмотренными расходами по муниципальной программе, развития имущественного и земельного комплекса, оплаты лизинговых платежей на приобретение спецтехники для «Жилкомсервис» и АО «Якутдорстрой». Всего планируется приобрести 119 единиц техники.

По сравнению с 2021 годом на 2022 год увеличены объемы межбюджетных трансфертов в сумме 320 млн. руб., в том числе на ремонт дворовых территорий.

Увеличен объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы» по сравнению с 2021 годом, наблюдается рост на 52 млн. руб., в том числе на содержание деревянного жилищного фонда. Предусмотрены расходы в размере 14,6 млн. руб. на аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах. Увеличены расходы на содержание объектов благоустройства на 22 млн. руб.

Таким образом, общий объем расходов по отрасли, с учетом внутриквартального благоустройства, содержания дорог, устройству теплых автобусных остановок на 2022 год составит 2,1 млрд. руб. с ростом к утвержденному плану текущего года на 501 млн. руб.

Заслушав информацию Ольги Максимовой, комиссия рекомендовала в течение года рассмотреть возможность увеличения финансирования муниципальной программы обеспечения функционирования и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства в части содержания и ремонта дорог.