Гордума: В Якутске будет создана единая теплоснабжающая организация

В республиканский закон о капитальном ремонте многоквартирных домов предложили внести изменения

На постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы, который состоялся 17 февраля, рассмотрели три ключевых вопроса в сфере ЖКХ и подготовки к предстоящему паводку.

С ходом исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Якутск за 2021 год и о планах на 2022 год ознакомил Владимир Ионин, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов республики.

По его информации, в прошлом году в г. Якутске капитальный ремонт был проведен в 51 многоквартирном доме на общую сумму 308,9 млн. руб. В 2022 году Фонд планирует отремонтировать 67 многоквартирных домов на общую сумму 376,70 млн. руб.

Фонд капитального ремонта увеличивает объемы работ

По плану на 2022-2023 гг. Фондом заключен договор на разработку проектно-сметной документации по 317 видам работ в 82 многоквартирных домах на общую сумму 52,26 млн. руб.

Владимир Ионин подчеркнул, что в г. Якутске имеется большая проблема по замене газового хозяйства, внутридомового газового оборудования. По данным АО «Сахатранснефтегаз» в городе к газоснабжению подключено более 700 домов, из них свыше 400 попали под отключение по причине износа сетей.

По ремонту фундамента старых домов, находящихся в центре города по проспекту Ленина, ул. Орджоникидзе он отметил, что многие дома вросли в землю и нет доступа к фундаментам даже для полноценного обследования. Данный вопрос был рассмотрен на уровне Министерства ЖКХ и энергетики республики. Как он добавил, по проспекту Ленина, 44 были проведены земляные работы, чтобы заменить общедомовую магистраль по водоотведению и канализации.

Кроме того, в течение 5 лет разные подрядчики ходят в один и тот же дом, выполнять разные виды капитального ремонта и когда беспокоят жильцов каждый год их это не совсем радует. Поэтому для удобства населения Владимир Владимирович предложил подходить к капитальном ремонту комплексно и проводить весь объем работ за один год. За исключением лифтового и газового оборудования.

После выступления Владимира Ионина от депутатов Якутской городской Думы и заместителя Главы г. Якутска Егора Кардашевского поступил ряд вопросов.

Отвечая на вопрос о возможности повышения тарифов на капитальный ремонт в случае нехватки средств на определенные работы, Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов республики, пояснил, что г. Якутск не участвует в софинансировании программы капитального ремонта.

Но некоторые муниципальные образования пытаются софинансировать для быстрого решения вопроса. Он привел в пример п. Золотинку Нерюнгринского района, п. Зырянку, Батагай.

Помимо этого, на комиссии было предложено внести изменения в республиканский закон о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов по обновлению и актуализации перечня услуг. Так как в списке нет земляных работ и обустройство возведения стен.

Резюмируя выполнение капитального ремонта в г. Якутске, председатель комиссии Андрей Лебедев подытожил, что Фонд увеличивает объемы работ. Для дальнейшего наращивания объемов, Владимир Ионин предложил городу при наличии такой возможности, подключиться в софинансирование. Тогда в разы увеличится количество объектов, подлежащих ремонту.

В Якутске будет создана единая теплоснабжающая организация

Вторым вопросом комиссия рассмотрела создание в г. Якутске единой теплоснабжающей организации с функциями теплосетевого предприятия (ЕТСП).

Как сообщил Максим Шомоев, и.о. начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации г. Якутска, по условиям соглашения, ЕТСП создается участниками из ПАО «Якутскэнерго» (50%+1 акция), АО «Теплоэнергия» и ГУП «ЖКХ РС (Я)».

На сегодняшний день составлены и согласованы рабочие перечни имущества участников, подлежащих передаче в уставный капитал ЕТСП. Он перечислил передаваемое движимое имущество, котельные, сети отопления, земельные участки, офисные и производственные объекты, автотранспорт. Причем, кредиторская задолженность АО «Теплоэнергия» в размере 500 млн. руб. передается в АО «ЕТСП», кроме обязательств, которые необходимо обеспечить активами в виде основных средств.

Поскольку АО «Теплоэнергия» остается отдельным юридическим лицом, для осуществления дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности за предприятием остается производственная база, здание «Пождепо» и неработающие здания котельных.

Андрей Лебедев отметил, что один из ключевых предприятий города АО «Теплоэнергия» будет переведена в другое направление по обслуживанию социальных объектов.

В этом году ожидается быстрое прохождение паводка

Третьим вопросом комиссия рассмотрела ход подготовки к пропуску талых вод на территории города в весенне-летний период 2022 года.

О ходе подготовки к безопасному пропуску весеннего паводка в городском округе доложил Николай Егоров, руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности».

Согласно данным Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) толщина льда в верховьях реки Лена в 2022 году составила ниже нормы. В Табаге толщина льда составила 108 см. при норме 112, Якутск 77 см. при норме 97, Кангалассы 80 при норме 92.

Поэтому, как сказал Николай Егоров, возможно быстрое прохождение паводка и ЧС регионального уровня. Согласно реестру, на территории городского округа подтоплению весенними паводковыми водами подвержены: с. Табага, с. Хатассы, с. Пригородный, мкр. Даркылах, с. Сырдах, с. Тулагино, с. Капитоновка, мкр. Кангалассы и Марха, при прорыве гидротехнического сооружения на Маганском тракте 7 км.

Для эвакуации населения заблаговременно организуется оповещение населения. Для приема эвакуируемого населения в г. Якутске спланировано к развертыванию 11 пунктов временного размещения, общей вместимостью 1450 человек. При необходимости будут развёртываться все пункты временного размещения.

Одним из важнейших мероприятий по безопасному пропуску весенних паводковых вод являются проведение превентивных мероприятий по ослаблению прочности льда. Это распиловка и зачернение. Вблизи городского округа «город Якутск» спланировано проведение зачернения общей площадью 47 га и распиловка общей протяженностью 13 км в затороопасных участках по 3 схемам.

Кроме того, существует угроза обрушения береговой черты Табагинской протоки вблизи которой расположено 37 жилых домов.

В завершении комиссии депутаты обсудили объемы вывоза снега, в том числе в пригородах, с прилегающих территорий многоквартирных домов.