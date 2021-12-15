15.12.2021
12:19
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Некролог
Гордума соболезнует Владимиру Прокопьеву
Якутская городская Дума выражает искреннее соболезнование председателю постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и местному самоуправлению Прокопьеву Владимиру Михайловичу, его родным и близким в связи с кончиной горячо любимой матери семерых детей, бабушки и прабабушки, ветерана тыла и труда, Почетного гражданина села Чаппанда Нюрбинского улуса
СТЕПАНОВОЙ
Марии Фоминичны.
Пусть ее светлый образ и доброе имя всегда будут живы в ваших сердцах. Скорбим и помним.
Фото: Пресс-служба Якутской гордумы
Источник: Пресс-служба Якутской гордумы
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