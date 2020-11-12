Гордума: Расходы на образование в Якутске могут быть сокращены

12 ноября состоялась постоянная комиссия Якутской городской Думы по социальной политике. Рассмотрен вопрос «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов (1 чтение) в сфере социальной политики».

С информацией выступила Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации Якутска.

Напомним, ранее, 15 октября, комиссия рассмотрела ход исполнения трех муниципальных программ: по культуре, развитию образования, социальной поддержке и содействию занятости. Депутаты рекомендовали ОА, в частности, усилить работу по финансированию государственного образовательного стандарта, в том числе во взаимосвязи с народными депутатами республики от города. Недофинансирование на тот момент составляло около 917 млн рублей. Сейчас это около 700 млн рублей, но до конца года они должны быть получены.

Что касается подготовки к первому чтению городского бюджета, то речь идет об основных параметрах. Проект доходов местного бюджета на 2021-2023 годы сформирован с учетом отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход. Сумма выпадающих доходов составит порядка 400 млн руб. При этом за отменой указанного налога последует переход части плательщиков на иные режимы налогообложения, которые на сегодня просчитать невозможно в силу разных подходов их расчета и отсутствия необходимой информации. Уточнение планируется провести в очередном году исходя из фактического поступления в бюджет специальных налоговых режимов, выбранных плательщиками единого налога на вмененный доход.

Прогнозируемый объем собственных доходов Якутска на 2021-2023 годы составляет: на 2021 год – 8 020 282,8 тыс.руб. со снижением 143 203,6 тыс.руб. или 1,8 % к утвержденному плану 2020 года, в том числе налоговые доходы – 7 566 665,9 тыс.руб. со снижением 165 977,8 тыс.руб. или 2,1 % к плану 2020 года, неналоговые доходы – 453 616,9 тыс.руб. с ростом 22 774,2 тыс.руб. или 5,3 % к плану 2020 года. Как видим, городу придется «ужаться» по многим направлениям.

В заседании постоянной комиссии Гордумы, которую вел ее председатель Айаан Васильев, приняли участие народные депутаты республики от города Алена Атласова, Марина Силкина, Мария Христофорова. Они задали ряд уточняющих вопросов и внесли предложения.

Если Окружная администрация декларирует сокращение муниципальных программ на 33 процента, то основные социальные программы остаются с небольшими изменения в сторону уменьшения. Так программа по развитию образования в 2021 году составит по плану 2, 699 млрд рублей – это 92, 4% от текущего года.

Муниципальная программа «Культура городского округа» запланирована на уровне 90,1%. Айаан Васильев спросил, почему урезана до 44% подпрограмма по капитальному и текущему ремонту учреждений культуры и попросил Окружную администрацию предоставить список объектов, которые наиболее нуждаются в ремонте.

Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости» практически на уровне текущего года, сокращение идет только по подпрограмме «Обеспечение стабильным и доступным транспортом». Депутат Наталья Пахомова напомнила, что на предыдущем заседании постоянной комиссии был поднят вопрос о финансировании медосвидетельствования лиц без определенного места жительства.

А депутат Лена Афанасьева сообщила, что программу «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» в части здоровья и работы с подобными лицами в Окружной администрации сократили почти до нуля.

Первый заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова отметила положительный момент: финансирование капремонта учреждений образований немного увеличено. Однако 30 млн рублей – это все равно «копейки» для Якутска, ведь объектов, которые нуждаются в капремонте, реконструкции и в укрепительно- восстановительных работах много. Заместитель начальника Управления образования города Евгения Королькова назвала несколько финансово емких объектов, которые требуют около 200 млн рублей.

Ольга Максимова прокомментировала это так: «Учитывая снижение доходов города и приоритеты Года благоустройства в 2021-м мы «выжали» все, что могли».

Депутаты рекомендовали все же предоставить полную информацию о тех объектах образования, которые должны отремонтироваться в первую очередь и увеличить финансирование капитального ремонта школ и детсадов. Сейчас в согласительных комиссиях республиканского парламента идут бюджетные процедуры, поэтому также предложено обратиться в Ил Тумэн о совместном с народными депутатами от города мероприятии, чтобы определить «болевые точки» в социальной сфере Якутска и сделать все, чтобы их устранить.