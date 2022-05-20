Гордума передала необходимые вещи переселенцам из ЛНР и ДНР

Наша большая и важная задача — это протянуть руку помощи

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов посетил пункт временного содержания, в котором в данное время размещены первые вынужденные переселенцы из Донбасса.

В данное время там размещено 16 жителей из г. Мариуполя (Донецкая народная республика) и г. Лисичанска (Луганская народная республика), которым пришлось эвакуироваться из своих городов и сейчас они находятся на территории города Якутска.

«Наша большая и важная задача — это протянуть руку помощи нуждающимся, проявить человечность, когда от нас этого ждут и на нашу помощь надеются. Это наш человеческий долг. Ведь многие люди, прибывающие в нашу страну из мест, где проводится спецоперация, имеют с собой только паспорт. Поэтому первоочередная гуманитарная задача — обеспечить их вещами первой необходимости и продуктами питания» — отметил Альберт Никандрович.

Трудно представить, что пришлось испытать всем вынужденным переселенцам в течение долгих 8 лет и особенно детям. Эти люди пережили много трудностей и столкнулись с превратностями судьбы. Но как бы то ни было, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, они находятся в безопасности.

Из личных средств сотрудников аппарата Якутской городской Думы были приобретены и переданы микроволновые печи, вентиляторы, утюги, фены и кухонная утварь, согласно ранее согласованному с переселенцами перечню необходимых вещей.

«Впереди ещё много задач, требующих решения и внимания. Например, важно решить вопрос регистрации, помочь с поиском работы» — подытожил в конце встречи Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.