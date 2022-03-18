Гордума на митинге Крымская весна

В честь воссоединения Крыма с Россией в Якутске прошел праздничный концерт

В г. Якутске на площади Победы у мемориальной плиты города-героя Севастополя в день воссоединения Крыма с Россией, 18 марта состоялась торжественная церемония возложения цветов.

Ровно 8 лет назад в Крыму прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

В возложении цветов приняли участие заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, депутаты Госсобрания Ил Тумэн, Якутской городской Думы, члены Правительства республики, руководство Окружной администрации, общественность.

Этот день стал поистине народным праздником, на Комсомольской площади г. Якутска состоялся митинг и праздничный концерт звезд якутской эстрады.

Студенты, молодежь и жители города вышли с российскими флагами и лозунгами «Мы вместе!», «Z», «Служу России», у всех было приподнятое праздничное настроение.

Несмотря на рабочий день, в обеденный перерыв на площади собралось большое количество якутян, поддерживающих воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Сотрудники аппарата Якутской городской Думы также приняли активное участие в праздничном мероприятии в честь Крымской весны.