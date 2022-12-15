«Гордость Якутии» Валерий Мярин: Шахтерская профессия – для самых выносливых и ответственных

Участниками народной премии «Гордость Якутии» становятся якутяне, чья деятельность способствует социальному развитию территорий и прогрессивному развитию региона. В этом году в номинации «Шахтер Якутии» победил Валерий Мярин, начальник управления Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления АЛРОСА. В финале он собрал 8 172 голоса.

Мярин уже 15 лет работает в горной промышленности. Победа в престижной премии, по его словам, стала большой радостью для всей семьи. Он с супругой воспитывают четверых детей: старшая дочка — студентка, сын и средняя дочь учатся в школе, а самый младший член семьи — воспитанник детского сада «Алмазик».

«Мы очень удивились, когда стало известно, что я победитель номинации «Шахтёр Якутии». Моя семья относится уважительно к моей сфере деятельности. Жена и дети очень обрадовалась моим достижениям. Я считаю, что это наша общая победа. Они гордятся своим папой и мужем! В шахтерской профессии работают самые выносливые и ответственные люди. Здесь люди учатся терпеливости, внимательности и дисциплинированности», – рассказал победитель.

В шахтёрскую профессию он пришёл в 2007 году, начинал как горнорабочий подземный. С 2010 по 2020 года занимал руководящие должности в качестве ведущего инженера и заместителя главного инженера по промышленной безопасности и охране труда и главного инженера управления. В 2021 году был назначен на должность начальника управления Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления АЛРОСА.

Одним из главных достижений в своей профессии Мярин считает привлечение новых кадров на строительство рудников компании. Труд шахтера не из легких, требует хорошей физической подготовки. В этой профессии крайне важна высокая квалификация мастера, подчеркивает он.

«Под моим непосредственным руководством решались вопросы рационализаторской деятельности, совершенствования производственных процессов, экономии материальных ресурсов и энергоресурсов в управлении, разработки и реализации мероприятий по снижению затрат», – добавляет Валерий.

Шахтеры поставляют незаменимые в повседневной жизни ресурсы. Они добывают уголь, никель, медно-цинковые руды, алмазы и золото.

«Тем, кому интересна эта профессия и кто мечтает устроиться на работу в промышленности, я бы пожелал не бояться трудностей. Нужно пробовать — нет ничего невозможного. Только верьте в себя!», – говорит Валерий Мярин.

По словам нашего героя, его профессия очень достойная и нужная. «Промышленная сфера дает больше мужества, именно моя профессия — шахтер. Не бойтесь ничего, идите вперед, изучайте науку. В АЛРОСА очень достойная заработная плата, очень хорошая социальная поддержка, поэтому я бы призвал молодежь Якутии идти работать в компанию АЛРОСА. Хочу сказать, что я глубоко тронут за такое высокое признание премией «Гордость Якутии». Это не только моя награда, это заслуга всего коллектива компании. Хочу поблагодарить также всех, кто меня поддержал — жителей Якутии, коллег из компании АЛРОСА и тех, кто голосовал за меня. Для меня это большая честь и я с гордостью буду нести это высокое признание», — говорит он.

Валерий – один из более чем 30 тысяч работников АЛРОСА, многие из которых, как и он, заняты в подземной добыче. Однако деятельность компании намного шире и охватывает весь путь, который «проходит» бриллиант на своем пути от карьера до кольца: начиная с геологоразведки и открытия новых месторождений и заканчивая созданием ювелирного украшения с бесценным бриллиантом. Сегодня компания – самый крупный работодатель Якутии, , возможность устроиться здесь на работу есть у каждого, кто ищет стабильность и стремится к собственному развитию.