12.07.2021
21:34
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Путешествия & Отдых

Гордость Якутии спасена!

Гордость Якутии — национальный парк «Ленские Столбы» — спасена от пожаров и снова приглашает гостей. Руководство парка подписало об этом сегодня, 12 июля 2021 г., постановление. В нем указаны открытые для туристов места: «Лабыйа», на котором расположены сами Ленские столбы, якутские песчаные пустыни «тукуланы», питомник бизонов «Усть-Буотама». Пока остается в силе запрет на посещение р. Буотама.

Фото: ФГБУ Национальный парк "Ленские Столбы"
Источник: ФГБУ Национальный парк "Ленские Столбы"
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