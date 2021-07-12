Гордость Якутии спасена!

Гордость Якутии — национальный парк «Ленские Столбы» — спасена от пожаров и снова приглашает гостей. Руководство парка подписало об этом сегодня, 12 июля 2021 г., постановление. В нем указаны открытые для туристов места: «Лабыйа», на котором расположены сами Ленские столбы, якутские песчаные пустыни «тукуланы», питомник бизонов «Усть-Буотама». Пока остается в силе запрет на посещение р. Буотама.