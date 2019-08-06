ГОРДОСТЬ ЯКУТИИ: оба наших кандидата из рода спасателей…

Есть люди, способные на подвиг: и молодые, и не очень, и совсем еще дети. Но их объединяет одно: в критический момент они думают не о себе, а о том, кто попал в беду.

Коллектив Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи выдвинул на соискание премии «Гордость Якутии» в номинации «Медицинский работник» кандидатуры анестезиолога-реаниматолога Василия ЯКУШЕВА и медсестры Сайыыны СЛЕПЦОВОЙ.

Так уж получилось, что оба наших кандидата из категории спасателей, мы одинаково болеем за каждого из них и, конечно, будем голосовать за обоих…

Василий Викторович ЯКУШЕВ

Спросите любого реаниматолога, сколько человек он спас? Ни один точно не скажет. Невозможно сосчитать всех, кому ты помог, вытащил с того света. Об этом знают чаще всего только родственники их пациентов.

— Бывает, привозят больного, а он уже не дышит, — говорит анестезиолог-реаниматолог, отличник здравоохранения России, заслуженный врач Республики Саха (Якутия) Василий ЯКУШЕВ, — твоя задача сделать все, чтобы вернуть ему жизнь. И если после того, что ты сделал, человек задышал, а потом и на поправку пошел, не скрою, возникает такое ощущение, что ты чего-то стоишь…

Такая у него работа. Работа без права на ошибку. Самоотверженность длиною в жизнь.

Сайыына Сергеевна СЛЕПЦОВА

Медсестра отделения функциональной диагностики РБ№2-ЦЭМП, мама двоих малолетних детей. Двадцать пять лет. 29 июля 2019 года рискуя собственной жизнью, Сайыына СЛЕПЦОВА спасла тонущего человека. Инцидент произошел на городском пляже. Девушка пришла после работы с подругой позагорать, искупаться. Вдруг увидела, что недавно лежавший неподалеку мужчина тонет. Не раздумывая, Сайыына бросилась в воду и вытащила его на берег. Сделала то, что считала нужным, не думая о том, что совершает героический поступок.

Спасти жизнь… На это способен не каждый.