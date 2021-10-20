Горбольнице №3 помогают справиться с наплывом звонков пациентов

Специалисты с министерств Якутии помогают сотрудникам ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» справиться с наплывом звонков пациентов в CALL-центре медучреждения.

По словам главного врача Светланы Давыдовой, из-за пандемии коронавируса нагрузка на операторов существенно выросла и возникла потребность в помощи.

«Не секрет, что с ростом количества заболевших в разы увеличилась нагрузка на врачей и весь медицинский состав больницы. В связи с этим приняты определенные управленческие решения, которые позволили перераспределить нагрузку с врачей и обслуживать больше вызовов на дом, при этом не уменьшили плановую помощь. Нам очень помогают специалисты из различных министерств республики», — рассказала Светлана Давыдова.

По многоканальному номеру 122 звонят пациенты больницы, чтобы записаться на прием, вызвать врача на дом или получить справочную информацию. В колл-центр больницы ежедневно поступает до двух тысяч обращений, это в десять раз больше, чем обычно. Волонтеры принимают входящие звонки и записывают на прием к врачам.