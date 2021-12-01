Горбольница №3: прямые эфиры врачей и розыгрыш призов

Якутская проводит серию

Якутская городская больница №3 продолжает серию прямых эфиров для жителей республики по вакцинации против COVID-19 и гриппа.

2 декабря в 11.30 в аккаунте @ygb3.ru в Инстаграм врач-кардиолог ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница 3» Виктория Алексеевна Архипова расскажет о вакцинации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В пятницу 3 декабря в 11:00 в прямой эфир выйдет врач-эндокринолог ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница 3» Роза Петровна Иванова. Она ответит на вопросы по вакцинации больных с сахарным диабетом.

Свои вопросы можете прислать заранее через директ с пометкой «Для прямого эфира».

Кроме того, 2 декабря в 14:00 состоится розыгрыш призов в прямом эфире по неделе вакцинации, проведённой в Хатасской участковой больнице за период с 22 ноября по 28 ноября.