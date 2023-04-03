03.04.2023
10:46
547

Спорт

Гонки по снегу: Высший левел игры на машинах

🏁 В Чурапче завершились экстремальные гонки на УАЗах «Хаар айан»

В соревнованиях приняло участие 51 команда

🥇Первое место —
🏳 Таттинский улус

🥈Второе место — вторая команда из
🏳 Таттинского улуса

🥉Третье место —
🏳 Чурапчинский улус

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх