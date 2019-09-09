10.09.2019
02:38
54

Народный календарь

Головосек — традиции и что нельзя делать 11 сентября

11 сентября 2019 года православные христиане отмечают праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.

В народном календаре этот день известен как Головосек (название происходит от церковного воспоминания «усекновения» головы Иоанна Крестителя).

Говорили, что в этот день «мужик осень встречает, баба своё — бабье лето начинает». С этого дня начинали убирать репу.

«Репный праздник» отмечался без песен и танцев, но обильной едой, угощением нищих и странников. Если на Ивана Купалу собирают преимущественно травы, то на «Ивана постного» — лечебные коренья.

Традиции и что нельзя делать 11 сентября:

  • Иоанну Крестителю молятся от головной боли и за детей.
  • Во время праздника соблюдают строгий пост и полный отказ от работы ради здоровья людей и скота.
  • Обрядность праздника во многом связана с запретами на всё, что напоминает голову, кровь, блюдо, меч, отрубание.
  • По народному поверью, в день Усекновения главы нельзя ставить на стол ничего круглого, то есть ни блюд, ни тарелок, так как голова Иоанна Предтечи была принесена в блюде.
  • Вместо круглого, в этот день хозяйки пекли долгий пирог.
    Считается грехом употреблять в этот день в пищу круглые фрукты и овощи (яблоки, картофель, арбузы, капусту), так как они отдалённо напоминают голову.
  • Кроме того, запрещалось брать в руки нож, серп, косу, топор. Овощи нельзя было резать, хлеб надо было ломать.
  • На Руси был запрет в этот день петь песни и плясать, мотивируемый тем, что «Иродова дочь плясанием и песнями выпросила отрубить голову Иоанна Крестителя».

Поговорки и приметы 11 сентября:

  • Иван Постный – осени отец крестный!
  • Иван Постный пришёл, лето красное увёл.
  • На Ивана Постного — хоть и пост, да разносол.
  • На Постника Ивана не пригубь больше одного стакана.
  • Кто Ивану Крестителю не постит — за того и сам наибольший поп грехов не умолит.
  • На Предтечу не рубят капусту, не срезают мак, не копают картофель, не рвут яблоки, не берут в руки косаря, топора, заступа.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх