Голосующих обеспечат масками, перчатками и ручками

Средства индивидуальной защиты начали доставлять в районы Якутии, чтобы обеспечить ими работников избирательных комиссий, а также избирателей. Всё это делается, чтобы обезопасить их от коронавирусной инфекции на период голосования по поправкам в конституцию с 25 июня по 1 июля. Об этом ЯСИА сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Александр Власов. Государственный комитет обеспечения жизнедеятельности Якутии передал Центральной избирательной комиссии республики средства индивидуальной защиты. Все они будут распределены по избирательным участкам республики. Голосующих обеспечат одноразовой ручкой, защитными масками и перчатками. «Одной из важнейших задач голосования является обеспечение безопасности для всех, кто участвует в ней. Это члены участковых избирательных комиссий, которые будут общаться с людьми, и конечно, сами граждане. На сегодня практически все, что необходимо доставить, уже в Якутске. Сейчас все средства индивидуальной защиты забирают районы. По той численности, которая была необходима, средства закуплены — это маски, перчатки, халаты, защитные экраны для лица. Приехали также бесконтактные термометры, закуплены антисептические средства, санитайзеры, которыми будут пользоваться члены избиркома и приходящие граждане», — рассказал Александр Власов. Средства индивидуальной защиты уже доставлены в ряд районов, Александр Власов гарантировал, что в дни голосования с 25 июня по 1 июля, они в обязательном порядке будут иметься в избирательных участках республики. «Для самих избирателей мы подготовили пакетики, в которые будут входить ручка, маска, перчатки. Если граждане придут без средств индивидуальной защиты, то будут обеспечены этими ими, чтобы было удобнее голосовать», — отметил Власов. Он напомнил, что в ходе голосования должны будут в обязательном порядке соблюдаться требования социального дистанцирования. На полу будут расчерчены соответствующие ленты. Также зампредседателя республиканского ЦИК добавил, что на каждом участке будут обеспечены отдельные вход и выход. Кроме этого, для этой же цели дополнительные дни для голосования будут проходить с 25 по 30 июня, а 1 июля станет основным днем голосования. Отметим, что глава государства Владимир Путин объявил 1 июля всероссийским днем голосования по поправкам в Конституции. Как оно пройдет в Якутии, сколько избирательных участков будут работать, как обеспечат санитарную безопасность граждан и какие нововведения ждут в этом году — в интервью для ЯСИА рассказал руководитель республиканской Центральной избирательной комиссии Алексей Ефимов. Также ЯСИА собрало информацию о всех поправках, которые будут внесены в конституцию Российской Федерации. ознакомиться с ними также можно по ссылке.

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