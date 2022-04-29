29.04.2022
21:33
98
Якутск
Голосуй за свой город! 14.gorodsreda.ru
15-30 апреля 2022 года идет онлайн-голосование 14.gorodsreda.ru
Источник: Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) "LETO"
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