Голосуй за экологический проект на конкурсе АЛРОСА «Думай по-зеленому”

В конкурсе региональных проектов в сфере охраны окружающей среды “Th!nk green” («Думай по-зеленому”), организованном Экологическим центром АЛРОСА, начался этап голосования.

Отдать свой голос за понравившиеся проекты может любой желающий. Голосование продлится до 26 декабря. На реализацию лучшего экологического проекта АЛРОСА выделит до миллиона рублей.

Конкурс “Th!nk green” стартовал в конце августа. Его цель – вовлечение жителей Республики Саха (Якутия) в совместную проектную и волонтерскую деятельность для формирования благоприятной окружающей среды.

По итогам сбора заявок на голосование представлены 19 проектов экологической направленности. Среди их авторов – коллективы школ, детских садов, вузов, индивидуальные предприниматели, школьники, студенты и просто неравнодушные к проблемам экологии жители.

«Представленные на конкурс проекты охватывают самые разные аспекты взаимодействия человека и природы. Определить из них самые важные и актуальные не так просто. Мы бы хотели, чтобы этот выбор сделали сами жители республики», – сказала руководитель Экологического центра АЛРОСА Полина Анисимова.

Голосование проходит на интернет-сайте конкурса www.thinkgreen.alrosa.ru

на котором также можно ознакомиться с самими проектами. По итогам голосования, которое завершится26 декабря, будут определены пять фаворитов, которые выйдут в следующий этап. Победителя в конце января 2022 года выберет специальная Комиссия, куда помимо экологов АЛРОСА войдут известные экоактивисты Якутии. На реализацию лучшего экологического проекта АЛРОСА выделит до миллиона рублей.