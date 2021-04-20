Голосуем за Парк Победы и набережную Сайсары!

В сквере Матери может появиться круглогодичный павильон, смотровая и детская площадки, а в Парке Победы – скейтпарк и зона гамаков. Все эти новшества включены в дизайн-проект общественных пространств и участвуют во Всероссийском рейтинговом голосовании. Чем больше горожан проголосует за проект, тем больше вероятность победы в конкурсе.

С 26 апреля по 30 мая жителям города Якутска необходимо проголосовать за благоустройство общественных пространств на сайте za.gorodsreda.ru. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат федеральное софинансирование и будут реализованы уже в следующем году по линии национального проекта «Жилье и городская среда».

«В данное время определяются общественные пространства, которые получат федеральное финансирование в 2022 году, для этого проводится рейтинговое голосование. Отличие голосования этого года в том, что оно будет проходить онлайн на специальной платформе za.gorodsreda.ru», — прокомментировал главный архитектор города Якутска Семен Сергеев.

Набережная озера Сайсары и сквер Матери могут полностью изменить свой облик. В дизайн-проект включены теплый павильон, игровая площадка для детей, смотровая площадка на водной глади озера, спортивная площадка, велосипедный маршрут вокруг озера, дополнительное озеленение и капитальный ремонт дорожек и тротуаров.

Еще одно городское пространство — Парк Победы также принимает участие в голосовании. Парк для отдыха горожан представляет собой живую историческую память о подвиге якутян во времена Великой Отечественной Войны. На территории паркового комплекса планируется разместить мемориальный маршрут, дорожки для бега и езды на велосипедах, детские площадки, зоны для занятий спортом, настольных игр и гамаков, фуд-корт и амфитеатр, скейтпарк и гриль-зона. В план работ входит благоустройство территории, прокладка наружных сетей освещения, водоснабжения, канализации, строительство новых объектов, установка игрового оборудования.

«Это хорошее развитие для города. И, думаю, для горожан важно, чтобы Парк Победы был сделан именно так, как он задуман по проекту. Поэтому я призываю всех горожан принять участие в голосовании, чтобы проект мог попасть в федеральную программу», — отметил председатель Общественной палаты г. Якутска Андрей Высоких.

В рейтинговом голосовании смогут принять участие граждане, имеющие учетную запись на портале «Госуслуги», включая подростков с 14 лет. Онлайн-голосование пройдет на портале проекта za.gorodsreda.ru.

Последовательность голосования:

1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования.

2. Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.

3. Выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.