Голосовое общение в Якутии перетекает в 4G

Почти 40% всего голосового трафика якутских абонентов МегаФона идет в сетях 4G с использованием технологии Voice over LTE (VoLTE). За последний год этот показатель увеличился более чем в два раза и продолжает расти. VoLTE позволяет говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии, а также обеспечивает значительно более высокое качество передачи звука. Самыми активными пользователями этой технологии в республике стали владельцы iPhone, которые более 60% звонков совершают в сетях 4G.

«Мы запустили голосовую связь последнего поколения на сети МегаФон в Якутии летом прошлого года, — отмечает директор Якутского отделения МегаФона Наталия ЯЩУК. – Инновации в сфере цифровых технологий и возможности «умных» гаджетов всегда активно поддерживаются жителями Республики. Наши абоненты сразу оценили возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом – использовать навигатор в машине, просматривать сообщения в мессенджере, отправлять файлы в почте, не прерывая вызов. Эту технологию поддерживает большинство современных смартфонов, которые имеют высокое проникновение среди населения Республики».

Помимо удобства для пользователей, VoLTE обеспечивает более высокое качество передачи звука, что придает голосу очень чистое и естественное звучание. Технология работает везде, где есть сеть четвертого поколения. Интернет-трафик, включенный в тариф, не расходуется. К тому же, использование VoLTE экономит расход аккумулятора смартфона.

Помимо обладателей гаджетов Apple, возможностью звонить в сети 4G в Якутии активно пользуются владельцы смартфонов Xiaomi и Samsung, которые более 40% звонков совершают с использованием VoLTE.

Активировать технологию можно самостоятельно в настройках гаджета. Однако зачастую пользователям, ничего делать не нужно: технология включается автоматически.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.