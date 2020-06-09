Голосовать – безопасно, утверждает Роспотребнадзор

В дни общероссийского голосования в Якутии будут работать 799 избирательных участков. Каким образом на них будут соблюдаться необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия?

Об этом рассказала Маргарита Игнатьева, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

— Роспотребнадзором разработаны рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для избирательной комиссии, участников голосования, наблюдателей и представителей средств массовой информации. Эти рекомендации были направлены в Центральную избирательную комиссию республики, всем главам муниципальных районов.

Что включают в себя эти рекомендации?

— Обязательную дезинфекцию избирательных участков — как перед открытием, так и во время проведения общероссийского голосования не реже одного раза в час с обязательным применением дезинфицирующих средств. Важное условие — чтобы не пересекались потоки людей, на избирательном участке должны быть раздельные вход и выход. При входе будет организован температурный контроль всех участников голосования. Также термометрию пройдут все члены избирательной комиссии, наблюдатели и представители СМИ. Внутри избирательного участка должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции и разграничения потоков.

Меры принимаются беспрецедентные, но понадобятся ли в таком случае маски?

— Конечно, защитные маски, перчатки должны быть на всех, в том числе членах избирательных комиссий, наблюдателях, обеспечивающих работниках. Участники голосования также должны прийти на избирательный участок в маске, пройти термометрию, обработать руки антисептиком. Паспорт нужно предъявить в раскрытом виде, не передавая в руки, взять бюллетень на специальном столике выдачи, проголосовать и выйти через специальный выход по указателям. Те же самые принципы будут соблюдаться и при голосовании на дому или досрочно. Также хочу подчеркнуть, что Управление Роспотребнадзора проведет дополнительное обследование избирательных участков в части профилактики коронавирусной инфекции.

