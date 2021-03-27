Голосование по выборам мэра Якутска проходит с соблюдением всех мер санитарной защиты

На территории городского округа «город Якутск» работают 118 избирательных участков, еще 4 временных участка открыты в социальных учреждениях города. На каждом из них обеспечена комплексная защита сотрудников и посетителей от опасности заражения коронавирусной инфекцией.



В частности, организована регулярная обработка помещений для голосования с использованием антисептиков, на входе в участки ведется температурный контроль. Размещены емкости с дезинфицирующими средствами для обработки рук, нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.



«Средствами индивидуальной защиты – одноразовыми перчатками и медицинскими масками – обеспечиваются и избиратели, приходящие на участок, и члены избирательных комиссий. Необходимые защитные меры предпринимаются и при организации голосования по месту жительства граждан», — отмечает председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» Алла Самойлова.



Напомним, голосование по выборам главы городского округа город Якутск проходит с 26 по 28 марта. Избирательные участки в каждый из трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00.



Горожане, по тем или иным причинам не имеющие возможности прийти на избирательный участок самостоятельно, смогут проголосовать на дому. Для этого в срок до 14:00 часов 28 марта 2021 года необходимо по телефону обратиться в свою участковую комиссию — телефоны указаны на сайте Якутской городской территориальной комиссии по ссылке «Адресная книга», либо по телефону горячей линии 40-80-35 .