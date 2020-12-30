Голосование-live: Якутянин года: кто запомнился вам больше?

Уважаемые читатели!

2020 год — был очень непростой. Новое десятилетие началось с пандемии коронавируса, которая изменила жизнь и в Якутии без исключения. Жизнь стала другой и люди стали тоже другими.

Кто же в этом непростом 2020 году вам запомнился больше всего? Политик? Общественник? Блогер? Или врач?

Приглашаем вас принять участие в голосовании «Якутянин года: кто запомнился вам больше?».

ГОЛОСУЙТЕ!!!

(голосование до 1 января 2021 года)