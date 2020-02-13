Голосование-live: вы согласны со строительством Ленского моста?

В информационном пространстве зарегистрированы информационные вбросы по расходам бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию проекта строительства Ленского моста в размере 120 млрд рублей для нагнетания ситуации.

Автор этих статей некорректно читает условия концессионного соглашения ­– суммирует капитальный грант в сумме 54,3 млрд рублей, расходы на инвестиционный платеж в размере 40,9 млрд рублей и эксплуатационный платёж в размере 25,3 млрд рублей и получает в сумме 120 млрд рублей.

На самом деле, расходы на инвестиционной стадии оцениваются в 83,4 млрд рублей (с учётом НДС), из них 63,9 млрд рублей – стоимость строительно-монтажных работ, 13 млрд рублей – НДС и 6,5 млрд рублей – прочие расходы на стадии строительства и ПСД (страхование, банковская гарантия и т.д.).

По источникам финансирования: 29,1 млрд рублей – это средства частного инвестора, 54,3 млрд рублей – бюджетные средства, в том числе из федерального бюджета 47,9 млрд рублей (75%) и регионального бюджета 6,4 млрд рублей (10%).

При этом региональный капитальный грант запланирован на 2025 год. В условиях принятых решений по поэтапному доведению до 2024 года до 100% норматива отчислений по акцизам на нефтепродукты в дорожные фонды субъектов Российской Федерации и с завершением реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2024 году источником финансирования регионального капитального гранта будет Дорожный фонд Республики Саха (Якутия).

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