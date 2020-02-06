06.02.2020
21:07
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Опрос
Голосование-live: в каком улусе Якутии самая красивая природа? (лидирует Нюрбинский)
Дорогие читатели!
Примите участие в самом честном и независимом голосовании. Интернет выбирает, в каком улусе Якутии самая красивая природа?
(голосование продлится до 10 февраля)
ГОЛОСУЙТЕ!!!
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Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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