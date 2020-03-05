Голосование-live: У какого улуса Якутии самый красивый герб?

Дорогие читатели! Предлагаем вам принять участие в народном голосовании «У какого улуса Якутии самый красивый герб?». Какой герб самый лучший? Какой герб выполнен лучше всего? На этот вопрос даст ответ голосование. (Голосование продлится до 9 марта) ГЕРБЫ: 1 Абыйский улус 2. Алданский район 3. Аллаиховский улус 4. Амгинский улус 5. Анабарский улус 6. Булунский улус 7. Верхневилюйский улус 8. Верхнеколымский район 9. Верхоянский район 10. Вилюйский улус 11. Горный улус 12. Жиганский район 13. Кобяйский улус 14. Ленский район 15. Мегино-Кангаласский улус 16. Мирнинский район 17. Момский район 18. Намский улус 19. Нерюнгринский район 20. Нижнеколымский район 21. Нюрбинский район 22. Оймяконский улус 23. Олёкминский район 24. Оленёкский район 25. Среднеколымский улус 26. Сунтарский улус 27. Таттинский улус 28. Томпонский район 29. Усть-Алданский улус 30. Усть-Майский улус 31. Усть-Янский улус 32. Хангаласский улус 33. Чурапчинский улус 34. Эвено-Бытантайский национальный улус ГОЛОСУЙТЕ!!!

У какого улуса Якутии самый красивый герб? 1. Абыйский улус

2. Алданский район

3. Аллаиховский улус

4. Амгинский улус

5. Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус

6. Булунский улус

7. Верхневилюйский улус

8. Верхнеколымский улус

9. Верхоянский улус

10. Вилюйский улус

11. Горный улус

12. Жиганский национальный эвенкийский улус

13. Кобяйский улус

14. Ленский район

15. Мегино-Кангаласский улус

16. Мирнинский район

17. Момский район

18. Намский улус

19. Нерюнгринский район

20. Нижнеколымский улус

21. Нюрбинский улус

22. Оймяконский улус

23. Оленёкский национальный эвенкийский улус

24. Олёкминский улус

25. Среднеколымский улус

26. Сунтарский улус

27. Таттинский улус

28. Томпонский район

29. Усть-Алданский улус

30. Усть-Майский улус

31. Усть-Янский улус

32. Хангаласский улус

33. Чурапчинский улус

34. Эвено-Бытантайский национальный улус Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

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