25.07.2020
18:45
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Голосование-live: Поддерживаете ли вы будущий облик площади Ленина?

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В 2019 году состоялся Открытый всероссийский конкурс на концепцию площади Ленина в Якутске. Новая площадь имени вождя революции должна была стать подарком для якутян, в честь 100-летнего юбилея основания ЯАССР в 2022 году.

По итогам объявленного конкурса победа и право на разработку окончательного проекта главной площади региона досталась консорциуму «Туймаада».

Представленный проект концепции площади Ленина можно увидеть ниже:

Первоначальный проект предполагал наличие на новой площади Ленина стелы со смотровой площадки, с которой жители и гости Якутска будут любоваться видом на город. Это было своеобразной уступкой горожанам. Компенсацией за то, что город теряет в центре большое открытое пространство. На котором теперь проблематично было бы проводить массовые мероприятия.

Победитель конкурса до 2020 года должен был разработать проектно-сметную документацию, и уже в 2022 году, к столетию основания ЯАССР, горожане должны были любоваться видами города. Но в 2020 году стало известно, что в проект были внесены изменения.

Газета «Эхо столицы» 23 июля пишет: «И вот спустя почти год после завершения творческого конкурса, в проект внесены доработки». 

Доработанный проект концепции площади Ленина в Якутске:

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ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА ⠀ В прошлом году победителем конкурса на разработку концепции площади Ленина, стал консорциум «Туймаада|Tuymaada» под лидерством ТПО «Резерв», в состав которого также вошли две якутские команды — Якутпроект и ЛСТК-Проект. ⠀ Вчера @arhitectura_yakutii совместно с центром компетенций @letoyakutia состоялась встреча с проектировщиками-разработчиками проекта пл. Ленина. Обсудили эскизный проект, который будет ещё дорабатываться с учетом замечаний. ⠀ Первое, что бросается в глаза это то, что убрали смотровую вышку, изменили рисунок сетки стилобата и паттерн на тротуарной плитке площади, появились три подиума и приподнятая зеленая зона за ними. ⠀ Как Вам проект главной площади республики? Нам очень важно мнение каждого. Все замечания и отзывы будут переданы в управление архитектуры Республики для дальнейшей работы над проектом площади.

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Самое главное изменение в проекте — это удаление стелы со смотровой площадкой. Скейт-парк возле памятника Ленина стал выглядеть очень скромно. И количество зеленых насаждений в новом проекте заметно уменьшилось. Но при этом — в проекте заботливо предусмотрена новая парковка возле ДП-1 (за счет уменьшения площади Ленина).

В общем, вместо красивой первоначальной идеи, получилось… то, что получилось.

Одно ясно — первоначальный проект концепции выглядел очень дорого, а нынешний — довольно бюджетненько.

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