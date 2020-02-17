Голосование-live: кто самый мужественный депутат Ил Тумэна?

Дорогие читатели! В преддверие главного мужского праздника в России — предлагаем вам принят участие в голосование: кто самый мужественный депутат Ил Тумэна? (голосование продлится до 24 февраля) ДЕПУТАТЫ ИЛ ТУМЭН: 1. Алексеев Гаврил Николаевич Единая Россия. Верхневилюйско-Горная региональная группа 2. Аммосов Петр Револьдович КПРФ. Борогонская региональная группа 3. Андреев Иван Иванович Национальный Северный одномандатный избирательный округ №33 4. Афанасьев Софрон Антонович Справедливая Россия. Заложная региональная группа 5. Баишев Юрий Петрович Единая Россия. Мегино-Кангаласская региональная группа 6. Березин Семен Максимович Единая Россия. Сунтарская региональная группа 7. Богданов Владимир Николаевич Мирнинский одномандатный избирательный округ №21 8. Васильев Геннадий Анатольевич Единая Россия. Борогонская региональная группа 9. Гоголев Александр Васильевич Единая Россия. Вилюйская региональная группа 10. Гоголев Петр Васильевич Университетский одномандатный избирательный округ №3 11. Григорьев Игорь Иннокентьевич Томмотский одномандатный избирательный округ №15 12. Григорьев Юрий Иннокентьевич Справедливая Россия. Общереспубликанская часть 13. Губарев Виктор Николаевич КПРФ. Общереспубликанская часть 14. Гуляев Михаил Дмитриевич Чурапчинский одномандатный избирательный округ №30 15. Данилов Иван Иванович Гагаринский одномандатный избирательный округ №8 16. Дорогань Андрей Николаевич Южно-Якутский одномандатный избирательный округ №16 17. Еремеев Алексей Ильич Намский одномандатный избирательный округ №27 18. Ефимов Яков Ананьевич Единая Россия. Таттинско-Томпонская региональная группа 19. Жирков Александр Николаевич Борогонский одномандатный избирательный округ №29 20. Зорин Родион Капитонович Мухтуйский одномандатный избирательный округ №23 21. Кожухов Евгений Романович КПРФ. Набережная региональная группа 22. Кошуков Александр Андреевич Нерюнгринский одномандатный избирательный округ №18 23. Ксенофонтов Павел Валериевич Сайсарский одномандатный избирательный округ №2 24. Ларионов Сергей Александрович Единая Россия. Амгино-Майская региональная группа 25. Лебедев Виктор Николаевич Таттинско-Томпонский одномандатный избирательный округ №32 26. Лютый Валерий Алексеевич Единая Россия. Общереспубликанская часть 27. Макаров Вячеслав Сергеевич КПРФ. Заложная региональная группа 28. Мамедов Алиш Забид-оглы Хангаласский одномандатный избирательный округ №25 29. Местников Василий Александрович Колымо-Индигирский одномандатный избирательный округ №34 30. Находкин Андрей Михайлович Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ №24 31. Никитин Семен Иванович КПРФ. Чурапчинская региональная группа 32. Николаев Андрей Юрьевич Сунтарский одномандатный избирательный округ №13 33. Николаев Арсентий Прокопьевич Олекминский одномандатный избирательный округ №12 34. Николаев Мичил Кимович Справедливая Россия. Университетская региональная группа 35. Николаев Юрий Михайлович Айхальский одномандатный избирательный округ №20 36. Никонов Сергей Александрович Ленский одномандатный избирательный округ №22 37. Парахин Гаврил Павлович ЛДПР. Общереспубликанская часть 38. Перфильев Евгений Андреевич ЛДПР. Нерюнгринская региональная группа 39. Петров Павел Петрович Пригородный одномандатный избирательный округ №9 40. Пинигин Павел Павлович Единая Россия. Чурапчинская региональная группа 41. Пискунов Олег Владимирович Удачнинский одномандатный избирательный округ №19 42. Прокопьев Владимир Михайлович Единая Россия. Нюрбинская региональная группа 43. Пустовой Олег Александрович Промышленный одномандатный избирательный округ №17 44. Романов Иннокентий Иванович КПРФ. Университетская региональная группа 45. Семенов Аркадий Анатольевич Единая Россия. Хангаласская региональная группа 46. Семенов Дмитрий Александрович Единая Россия. Заложная региональная группа 47. Семерков Валентин Игоревич ЛДПР. Алданская региональная группа 48. Слепцов Иван Иванович Заложный одномандатный избирательный округ №1 49. Слоик Александр Степанович Даркылахский одномандатный избирательный округ №7 50. Смирнов Александр Александрович Единая Россия. Кобяйско-Верхоянская региональная группа 51. Федоров Виктор Николаевич Поярковский одномандатный избирательный округ №5 52. Федотов Руслан Еремеевич Амгино-Майский одномандатный избирательный округ №31 53. Филиппов Семен Васильевич КПРФ. Центральная региональная группа 54. Чичигинаров Владимир Ильич Единая Россия. Поярковская региональная группа 55. Членов Владимир Михайлович Единая Россия. Центральная региональная группа 56. Эверстов Михаил Ильич Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28 57. Юмшанов Петр Петрович Справедливая Россия. Намская региональная группа ГОЛОСУЙТЕ!!!

Кто самый мужественный депутат Ил Тумэна? 1. Алексеев Гаврил Николаевич

2. Аммосов Петр Револьдович

3. Андреев Иван Иванович

4. Афанасьев Софрон Антонович

5. Баишев Юрий Петрович

6. Березин Семен Максимович

7. Богданов Владимир Николаевич

8. Васильев Геннадий Анатольевич

9. Гоголев Александр Васильевич

10. Гоголев Петр Васильевич

11. Григорьев Игорь Иннокентьевич

12. Григорьев Юрий Иннокентьевич

13. Губарев Виктор Николаевич

14. Гуляев Михаил Дмитриевич

15. Данилов Иван Иванович

16. Дорогань Андрей Николаевич

17. Еремеев Алексей Ильич

18. Ефимов Яков Ананьевич

19. Жирков Александр Николаевич

20. Зорин Родион Капитонович

21. Кожухов Евгений Романович

22. Кошуков Александр Андреевич

23. Ксенофонтов Павел Валериевич

24. Ларионов Сергей Александрович

25. Лебедев Виктор Николаевич

26. Лютый Валерий Алексеевич

27. Макаров Вячеслав Сергеевич

28. Мамедов Алиш Забид-оглы

29. Местников Василий Александрович

30. Находкин Андрей Михайлович

31. Никитин Семен Иванович

32. Николаев Андрей Юрьевич

33. Николаев Арсентий Прокопьевич

34. Николаев Мичил Кимович

35. Николаев Юрий Михайлович

36. Никонов Сергей Александрович

37. Парахин Гаврил Павлович

38. Перфильев Евгений Андреевич

39. Петров Павел Петрович

40. Пинигин Павел Павлович

41. Пискунов Олег Владимирович

42. Прокопьев Владимир Михайлович

43. Пустовой Олег Александрович

44. Романов Иннокентий Иванович

45. Семенов Аркадий Анатольевич

46. Семенов Дмитрий Александрович

47. Семерков Валентин Игоревич

48. Слепцов Иван Иванович

49. Слоик Александр Степанович

50. Смирнов Александр Александрович

51. Федоров Виктор Николаевич

52. Федотов Руслан Еремеевич

53. Филиппов Семен Васильевич

54. Чичигинаров Владимир Ильич

55. Членов Владимир Михайлович

56. Эверстов Михаил Ильич

57. Юмшанов Петр Петрович Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

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