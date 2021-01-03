Голосование-live: Кто самый авторитетный депутат Ил Тумэна?

Вот и наступил 2021 год. Январь — это не только длинные новогодние каникулы и Рождество, но и время подведения итогов. Кто был самым авторитетным депутатом Ил Тумэна в 2020 году?

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас принять участие в народном онлайн-голосовании — самый авторитетный депутат Ил Тумэна?

ДЕПУТАТЫ ИЛ ТУМЭНА

1. Аммосов Петр. Место работы: секретарь Якутского рескома КПРФ.

2. Григорьев Юрий. Руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

3. Губарев Виктор. Руководитель фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

4. Евсеев Матвей. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

5. Жирков Александр, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

6. Ксенофонтов Павел. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

7. Лебедев Виктор. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

8. Николаев Юрий, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

9. Парахин Гаврил. Руководитель фракции «ЛДПР» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

10. Петров Павел, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

11. Федоров Виктор. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

12. Филиппов Семен. Член фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

13. Чичигинаров Владимир, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

14. Членов Владимир. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

15. Эверстов Михаил. Заместитель руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

ГОЛОСУЙТЕ!!!

(Голосование до 7 января 2021 года.

Проголосовать можно 1 раз в сутки)