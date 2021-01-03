Голосование-live: Кто самый авторитетный депутат Ил Тумэна?
Вот и наступил 2021 год. Январь — это не только длинные новогодние каникулы и Рождество, но и время подведения итогов. Кто был самым авторитетным депутатом Ил Тумэна в 2020 году?
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в народном онлайн-голосовании — самый авторитетный депутат Ил Тумэна?
ДЕПУТАТЫ ИЛ ТУМЭНА
1. Аммосов Петр. Место работы: секретарь Якутского рескома КПРФ.
2. Григорьев Юрий. Руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
3. Губарев Виктор. Руководитель фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
4. Евсеев Матвей. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
5. Жирков Александр, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
6. Ксенофонтов Павел. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
7. Лебедев Виктор. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
8. Николаев Юрий, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
9. Парахин Гаврил. Руководитель фракции «ЛДПР» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
10. Петров Павел, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
11. Федоров Виктор. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
12. Филиппов Семен. Член фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
13. Чичигинаров Владимир, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
14. Членов Владимир. Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
15. Эверстов Михаил. Заместитель руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
ГОЛОСУЙТЕ!!!
(Голосование до 7 января 2021 года.
Проголосовать можно 1 раз в сутки)
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