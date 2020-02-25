Голосование-live: кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии?
Уважаемые читатели!
Скоро наступает любимый в России праздник 8 марта «Международный женский день».
Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.
Приглашаем вас принять участие в голосовании — кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии?
(Голосование продлится до 2 марта)
ПОЛИТИКИ В ЯКУТИИ:
1. Сардана Авксентьева — мэр Якутска (сторонница партии «Единая Россия)
2. Алевтина Эверстова — депутат Якутской городской Думы по Ойунскому избирательному округу № 4 (партия «Единая Россия»).
3. Юлия Федорова — депутат Якутской городской Думы по Лермонтовскому избирательному округу № 10 (партия «Единая Россия»).
4. Ольга Саргыдаева — депутат Якутской городской Думы по Единому избирательному округу от партии «Справедливая Россия».
5. Марианна Прокопьева — депутат Якутской городской Думы по единому избирательному округу от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
6. Наталья Пахомова — депутат Якутской городской Думы по Единому избирательному округу от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Алексеевская территориальная группа.
7. Вера Никифорова — депутат Якутской городской Думы по Центральному избирательному округу № 7.
8. Парасковья Козлова — депутат Якутской городской Думы по Пригородному избирательному участку № 1 (партия «Единая Россия»).
9. Евдокия Евсикова — депутат Якутской городской Думы по единому избирательному округ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10. Саргылана Васильева — Депутат по Гагаринскому избирательному округу № 13.
11. Марианна Андреева — депутат Якутской городской Думы по Пионерскому избирательному округу № 12 (партия «Гражданская платформа»).
12. Надежда Андросова — депутат Якутской городской Думы по Единому избирательному округу от партии «КПРФ».
13. Любовь Явловская — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Колымо-Индигирская региональная группа)
14. Мария Христофорова — народный депутат Якутии, Набережный одномандатный избирательный округ №6 (партия «Единая Россия»).
15. Роза Солнышкина — народный депутат Якутии, Алданский одномандатный избирательный округ №14 (КПРФ).
16. Марина Силкина -народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Гагаринская региональная группа).
17. Наталья Румянцева — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Намская региональная группа).
18. Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Центральная региональная группа).
19. Оксана Михайлова — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Олекминская региональная группа).
20. Нюргуяна Захарова — народный депутат Якутии, Вилюйский одномандатный избирательный округ №10 (партия «Единая Россия»).
21. Антонина Григорьева — народный депутат Якутии, Нюрбинский одномандатный избирательный округ №11 (партия «Единая Россия»).
22. Елена Голомарева — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Национальная Северная региональная группа).
23. Феодосия Габышева — народный депутат Якутии, Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ №26 (партия «Единая Россия»).
24. Алена Атласова — народный депутат Якутии, Центральный одномандатный избирательный округ №4 (партия «Единая Россия»).
25. Галина Данчикова — депутат Государственной Думы.
26. Ольга Балабкина — заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
27. Елена Борисова — министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)
28. Евгения Григорьева — Министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
29. Ирина Высоких — Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).
30. Майя Данилова — Министр экономики Республики Саха (Якутия).
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