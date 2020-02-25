Голосование-live: кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии?

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Скоро наступает любимый в России праздник 8 марта «Международный женский день».

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.