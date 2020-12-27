27.12.2020
00:26
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Опрос

Голосование-live: Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии в 2020 году?

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Уважаемые читатели!

Скоро наступает любимый в России праздник Новый год. Время подведения итогов за год.

Приглашаем вас принять участие в голосовании — кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии в 2020 году?

ПОЛИТИКИ В ЯКУТИИ:

1. Сардана Авксентьева — глава Якутска (сторонница партии «Единая Россия)

2. Алевтина Эверстова — депутат Якутской городской Думы по Ойунскому избирательному округу № 4 (партия «Единая Россия»).

3. Ирина Высоких — Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

4. Ольга Саргыдаева — депутат Якутской городской Думы по Единому избирательному округу от партии «Справедливая Россия».

5. Евдокия Евсикова — депутат Якутской городской Думы по единому избирательному округ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Марианна Андреева — депутат Якутской городской Думы по Пионерскому избирательному округу № 12 (партия «Гражданская платформа»).

7. Мария Христофорова — народный депутат Якутии, Набережный одномандатный избирательный округ №6 (партия «Единая Россия»).

8. Марина Силкина -народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Гагаринская региональная группа).

9. Наталья Румянцева — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Намская региональная группа).

10. Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа — экс-народный депутат Якутии.

11. Антонина Григорьева — народный депутат Якутии, Нюрбинский одномандатный избирательный округ №11 (партия «Единая Россия»).

12. Елена Голомарева — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Национальная Северная региональная группа).

13. Феодосия Габышева — народный депутат Якутии, Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ №26 (партия «Единая Россия»).

14. Евгения Михайлова — президент СВФУ им М.К. Аммосова.

15. Галина Данчикова — депутат Государственной Думы.

16. Елена Борисова — министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)

17. Ольга Балабкина — заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

18. Майя Данилова — Министр экономики Республики Саха (Якутия).

19. Алена Атласова — народный депутат Якутии, Центральный одномандатный избирательный округ №4 (партия «Единая Россия»).

20. Марианна Прокопьева — депутат Якутской городской Думы по единому избирательному округу от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

ГОЛОСУЙТЕ!!!

(голосование до 1 января 2021 года)

Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии?
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