Голосование-live: Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии в 2020 году?
Уважаемые читатели!
Скоро наступает любимый в России праздник Новый год. Время подведения итогов за год.
Приглашаем вас принять участие в голосовании — кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии в 2020 году?
ПОЛИТИКИ В ЯКУТИИ:
1. Сардана Авксентьева — глава Якутска (сторонница партии «Единая Россия)
2. Алевтина Эверстова — депутат Якутской городской Думы по Ойунскому избирательному округу № 4 (партия «Единая Россия»).
3. Ирина Высоких — Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).
4. Ольга Саргыдаева — депутат Якутской городской Думы по Единому избирательному округу от партии «Справедливая Россия».
5. Евдокия Евсикова — депутат Якутской городской Думы по единому избирательному округ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. Марианна Андреева — депутат Якутской городской Думы по Пионерскому избирательному округу № 12 (партия «Гражданская платформа»).
7. Мария Христофорова — народный депутат Якутии, Набережный одномандатный избирательный округ №6 (партия «Единая Россия»).
8. Марина Силкина -народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Гагаринская региональная группа).
9. Наталья Румянцева — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Намская региональная группа).
10. Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа — экс-народный депутат Якутии.
11. Антонина Григорьева — народный депутат Якутии, Нюрбинский одномандатный избирательный округ №11 (партия «Единая Россия»).
12. Елена Голомарева — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Национальная Северная региональная группа).
13. Феодосия Габышева — народный депутат Якутии, Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ №26 (партия «Единая Россия»).
14. Евгения Михайлова — президент СВФУ им М.К. Аммосова.
15. Галина Данчикова — депутат Государственной Думы.
16. Елена Борисова — министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)
17. Ольга Балабкина — заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
18. Майя Данилова — Министр экономики Республики Саха (Якутия).
19. Алена Атласова — народный депутат Якутии, Центральный одномандатный избирательный округ №4 (партия «Единая Россия»).
20. Марианна Прокопьева — депутат Якутской городской Думы по единому избирательному округу от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
ГОЛОСУЙТЕ!!!
(голосование до 1 января 2021 года)
+7 (999) 174-67-82