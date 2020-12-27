Голосование-live: Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии в 2020 году?

Уважаемые читатели! Скоро наступает любимый в России праздник Новый год. Время подведения итогов за год. Приглашаем вас принять участие в голосовании — кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии в 2020 году? ПОЛИТИКИ В ЯКУТИИ: 1. Сардана Авксентьева — глава Якутска (сторонница партии «Единая Россия) 2. Алевтина Эверстова — депутат Якутской городской Думы по Ойунскому избирательному округу № 4 (партия «Единая Россия»). 3. Ирина Высоких — Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия). 4. Ольга Саргыдаева — депутат Якутской городской Думы по Единому избирательному округу от партии «Справедливая Россия». 5. Евдокия Евсикова — депутат Якутской городской Думы по единому избирательному округ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 6. Марианна Андреева — депутат Якутской городской Думы по Пионерскому избирательному округу № 12 (партия «Гражданская платформа»). 7. Мария Христофорова — народный депутат Якутии, Набережный одномандатный избирательный округ №6 (партия «Единая Россия»). 8. Марина Силкина -народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Гагаринская региональная группа). 9. Наталья Румянцева — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Намская региональная группа). 10. Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа — экс-народный депутат Якутии. 11. Антонина Григорьева — народный депутат Якутии, Нюрбинский одномандатный избирательный округ №11 (партия «Единая Россия»). 12. Елена Голомарева — народный депутат Якутии, Региональное отделение политической партии «Единая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Национальная Северная региональная группа). 13. Феодосия Габышева — народный депутат Якутии, Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ №26 (партия «Единая Россия»). 14. Евгения Михайлова — президент СВФУ им М.К. Аммосова. 15. Галина Данчикова — депутат Государственной Думы. 16. Елена Борисова — министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) 17. Ольга Балабкина — заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). 18. Майя Данилова — Министр экономики Республики Саха (Якутия). 19. Алена Атласова — народный депутат Якутии, Центральный одномандатный избирательный округ №4 (партия «Единая Россия»). 20. Марианна Прокопьева — депутат Якутской городской Думы по единому избирательному округу от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». ГОЛОСУЙТЕ!!! (голосование до 1 января 2021 года)

Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии? 1. Сардана Авксентьева

2. Алевтина Эверстова

3. Ирина Высоких

4. Ольга Саргыдаева.

5. Евдокия Евсикова

6. Марианна Андреева

7. Мария Христофорова

8. Марина Силкина

9. Наталья Румянцева

10. Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыьа

11. Антонина Григорьева

12. Елена Голомарева

13. Феодосия Габышева

14. Евгения Михайлова

15. Галина Данчикова

16. Елена Борисова

17. Ольга Балабкина

18. Майя Данилова

19. Алена Атласова

20. Марианна Прокопьева Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

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