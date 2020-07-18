18.07.2020
17:55
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Опрос
Голосование-live: Каким будет будущее Сарданы Авксентьевой?
После того, как мэр Якутска Сардана Авксентьева публично высказалась против поправок в Конституцию России, многие якутяне стали задаваться вопросом относительно ее будущей карьеры.
Пойдет ли карьера мэра в рост? Каких еще высот достигнет Сардана Авксентьева?
Уважаемые читатели!
Предлагаем вам принять участие в голосовании «Каким будет будущее Сарданы Авксентьевой?» (по вашему мнению).
Каждый голос важен!
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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