Голосование-live: Как вы оцениваете работу мэрии Якутска?

Уважаемые жители города Якутска! Предлагаем вам принять участие в опросе «Как вы оцениваете работу мэрии Якутска в 2020 году?». Какую оценку дадут читатели сетевого издания «SAKHALIFE.RU» администрации Якутска в этом трудном и сложном году? Оправдала ли ожидания жителей Якутска реакция городских властей на пандемию и на спад в экономике? КАЖДЫЙ ГОЛОС ВАЖЕН!

Как вы оцениваете работу мэрии Якутска в 2020 году? Положительно

Отрицательно

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