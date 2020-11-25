25.11.2020
03:05
77

Опрос

Голосование-live: Как вы оцениваете работу мэрии Якутска?

мэрия якутска

Уважаемые жители города Якутска!

Предлагаем вам принять участие в опросе «Как вы оцениваете работу мэрии Якутска в 2020 году?».

Какую оценку дадут читатели сетевого издания «SAKHALIFE.RU» администрации Якутска в этом трудном и сложном году? Оправдала ли ожидания жителей Якутска реакция городских властей на пандемию и на спад в экономике?

КАЖДЫЙ ГОЛОС ВАЖЕН!

Как вы оцениваете работу мэрии Якутска в 2020 году?
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