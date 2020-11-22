22.11.2020
23:05
387

Опрос

Голосование-live: Как вы оцениваете борьбу с коронавирусом в Якутске?

якутск старый город

«Как якутские власти справляются с ситуацией с коронавирусом? Что происходит в столице Якутии?» — эти и многие другие подобные вопросы задают тысячи якутян. Но как общество в целом оценивает работу властей?

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас принять участие в опросе «Как вы оцениваете борьбу с коронавирусом в Якутске?».

Каждый голос важен!

Как вы оцениваете борьбу с коронавирусом в Якутске?
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